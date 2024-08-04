Пострадавшим при разрушении дома в Нижнем Тагиле окажут адресную помощь

Жителям разрушенного в Нижнем Тагиле дома помогут восстановить документы и выплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области.

В публикации отмечается, что в текущий момент сотрудники минсоцполитики региона составляют «социальные паспорта», необходимые для оказания адресной помощи пострадавшим. Работа завершена на 65%, говорится в публикации.

В заявлении отметили, что после сверки банковских счетов всем пострадавшим направляется материальная помощь. Общая сумма компенсации из регионального и местного бюджета превысила 13 млн рублей, говорится в публикации.

До этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле и об оказании помощи пострадавшим.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. Пострадали 26 человек. В Дзержинском районе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию.