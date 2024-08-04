Мишустин поздравил железнодорожников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил служащих железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.

«Несмотря на продолжающееся санкционное давление, отрасль эффективно решает поставленные президентом задачи», — сообщил премьер.

По его словам, модернизируется и строится новая инфраструктура, а также расширяется сеть скоростных перевозок.

«Желаю всем сотрудникам отрасли новых успехов, здоровья и благополучия», — отметил Мишустин.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении, посвященном Дню железнодорожника, заявил, что Россия собирается создать бесшовное железнодорожное сообщение от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана. По его словам, стране необходимо форсированно наращивать железнодорожную инфраструктуру, Россия должна делать это на новом технологическом уровне.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов России.