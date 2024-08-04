Сенатор Савельев заплатил за «убийство» Ионова в несколько раз больше, чем тот растратил

Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которое в итоге было инсценировано, в десять раз больше, чем тот растратил. Об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что Ионов признал вину в растрате 1,6 млн руб. компании «Оптомониторинг», соучредителем которой является Савельев, а совладельцами — его сыновья. Кроме того, он частично возместил ущерб и был осужден на два года шесть месяцев. Однако Савельев Ионова не простил.

«Летом прошлого года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство. За него он отдал примерно десять млн руб., что почти в десять раз больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба», — отметили в правоохранительных органах.

Из материалов дела Ионова следует, что он на суде подтвердил получение 1,6 млн руб. компании «Оптомониторинг» для командировок, однако деньги он потратил на свои нужды. Среди свидетелей обвинения был сенатор Савельев. В 2022 году Ионов был приговорен Пресненским судом Москвы к трем годам лишения свободы, однако позже Мосгорсуд снизил это наказание на полгода.

Накануне стало известно, что двух фигурантов дела Савельева арестовали в начале весны. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. В материалах дела отмечается, что Нефедов ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане. У следователей есть не менее 10 свидетелей по уголовному делу сенатора.

2 августа правоохранители задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения.

Ранее супруга задержанного сенатора Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.