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Источник опроверг информацию о создании нового федерального округа в РФ

РИА Новости: данные о создании нового ФО на базе Крыма не подтвердились

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Unsplash

Идея о создании нового федерального округа в РФ на базе Крыма и новых регионов на данный момент не обсуждается. Об этом заявил РИА Новости источник в новых регионах.

«Нет, не обсуждается. Конфигурации также нет», — уточнили в сообщении.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в России в ближайшее время создадут новый федеральный округ, который объединит Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Запорожье. По его словам, вопрос уже прорабатывается на федеральном уровне.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии не исключила идею появления нового округа в России, уточнив, что это возможно, «но не сегодня». По ее словам, в новых регионах «жизнь кипит ключом». Российское правительство, парламент и администрация президента уделяют этому «очень большое внимание».

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