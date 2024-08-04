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КНДР может попросить Россию о помощи после наводнений

Ким Чен Ын: КНДР может попросить у РФ помощи в ликвидации последствий наводнений

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Виталий Аньков/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна может попросить у России помощи в ликвидации последствий наводнений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, Северная Корея обратится за помощью к «самым искренним друзьям» в РФ, если в ходе ликвидации последствий удара стихии потребуется поддержка.

Лидер КНДР также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за готовность оказать такую помощь. Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын «в самое тяжелое время ощутил особое чувство в отношении настоящего друга».

3 августа Путин направил лидеру Северной Кореи телеграмму с соболезнованиями в связи с наводнением в стране и пообещал помочь.

Он отметил, что российская сторона «разделяет боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики».

Российский лидер также выразил уверенность, что обстановка в пострадавших районах Северной Кореи будет оперативно нормализована.

31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей было затоплено более четырех тысяч домов.

Ранее Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России.

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