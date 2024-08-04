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Вернувшийся в РФ в рамках обмена Селезнев рассказал о встрече с Путиным

Возвращенный по обмену Селезнев поделился впечатлениями от встречи с Путиным

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал о впечатлениях от встречи в аэропорту с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написала газета «Известия».

«Да, парой слов перекинулись, когда вошли в здание аэропорта», — отметил Селезнев.

Он обратил внимание на человеческие качества российского лидера. Селезнев признался, что никогда не думал, как «такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком».

До этого Роман Селезнев в эфире Первого канала рассказал, как плохо с ним обращались. По словам мужчины, его изначально посадили в карцер. Селезнев добавил, что условия в камерах в американской тюрьме были никуда не годными. Мужчину будили каждые два часа, просили отмечаться.

До этого депутат Госдумы Валерий Селезнев рассказал, что его сына постоянно морально унижали в тюрьме в США.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга.

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