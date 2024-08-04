Путин анонсировал создание бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Россия собирается развивать международные транспортные коридоры, в том числе путем создания бесшовного железнодорожного сообщения от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении, посвященном Дню железнодорожника, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, Российской Федерации необходимо форсированно наращивать железнодорожную инфраструктуру. Она должна делать это на новом технологическом уровне с использованием самых передовых разработок. РФ здесь нужно «исходить не только из потребностей сегодняшнего дня, но и создавать задел на будущее, на десятилетия вперед», отметил глава государства.

«Поэтому в нашей повестке строительство высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом, создание международных логистических коридоров, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация так называемого бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана», — сказал российский лидер.

Он также выразил уверенность, что благодаря знаниям и опыту железнодорожников, их нацеленности на результат в интересах России страна обязательно решит эти масштабные задачи.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов России.