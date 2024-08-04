Путин поздравил железнодорожников с праздником

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер напомнил, что железнодорожная отрасль имеет стратегическое значение для России. Он обратил внимание, что ее сотрудники трудятся, чтобы она работала «надежно, слаженно и бесперебойно». Глава государства указал на необходимость продолжать лучшие традиции, в том числе собственной инженерной школы, которую заложили еще в первой половине XIX века, при открытии Царскосельской железной дороги.

По словам Путина, в истории российских железных дорог содержится множество примеров трудовой доблести, подвига и самоотверженной работы. В качестве примера он привел Байкало-Амурскую магистраль, которая отмечает полувековой юбилей с начала.

«В наши дни мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику XXI века», — отметил президент.

Он пожелал действующим молодым сотрудникам и ветеранам отрасли успехов, здоровья и благополучия.

Ранее Путин поздравил вдову Солженицына с днем рождения.