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Стало известно, кем является фигурант дела сенатора Савельева

РИА Новости: фигурант дела сенатора Савельева оказался ветераном боевых действий

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Максим Блинов/РИА Новости

Юрий Нефедов, фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева, оказался ветераном боевых действий. Эти данные следует из материалов, передает РИА Новости.

«Обвиняемый Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане», — уточнили в сообщении.

Как сказано в материалах дела, он имеет «множественные госнаград».

Накануне стало известно, что двух фигурантов дела Савельева арестовали в начале весны. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения. Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Ранее супруга задержанного сенатора Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.

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