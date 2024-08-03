Стало известно, кем является фигурант дела сенатора Савельева

Юрий Нефедов, фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева, оказался ветераном боевых действий. Эти данные следует из материалов, передает РИА Новости.

«Обвиняемый Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане», — уточнили в сообщении.

Как сказано в материалах дела, он имеет «множественные госнаград».

Накануне стало известно, что двух фигурантов дела Савельева арестовали в начале весны. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения. Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Ранее супруга задержанного сенатора Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.