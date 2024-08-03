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Двух сотрудников Центробанка РФ задержали по подозрению в хищении

Baza: двух сотрудников ЦБ РФ задержали по подозрению в краже почти 10 млн рублей

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Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Двух сотрудников Южного главного управления Центрального банка России (ЦБ РФ) задержали по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере — почти 10 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о двух инженерах Южного главного управления ЦБ РФ. 36-летний Андрей Тишенский и 49-летний Сергей Процко похитили почти 2 тысячи купюр номиналом 5 тысяч рублей, которые должны были быть уничтожены с помощью специальной машины со шредером в здании ЦБ. Общая сумма ущерба составила 9 770 000 рублей.

Baza пишет, что точная дата совершения преступления не установлена, но пропажа была замечена в июле.

В ходе обыска у Тишенского и Процко были найдены старые денежные купюры на общую сумму свыше 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Кража, организованной группой лиц в особо крупном размере».

В апреле сообщалось, что суд установил временное ограничение на выезд из России для экс-зампреда Центробанка Константина Корищенко, обвиняемого в растрате 1,4 млрд рублей.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как из бюджета Минобороны исчезло почти полмиллиарда рублей.

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