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Под Петербургом задержали подростков, которые обокрали больничное бомбоубежище

В Сестрорецке подростки вынесли из убежища больницы вещей на 386 тыс. рублей

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Eddie J. Rodriquez/Shutterstock/FOTODOM

В Сестрорецке подростки проникли ночью в бомбоубежище одной из больниц и вынесли оттуда имущество на 386 тысяч рублей. Об этом сообщили в петербургской полиции.

По данным ведомства, хулиганами оказались двое местных подростков 15 и 16 лет, а также их 17-летний знакомый, который учится в одном из машиностроительных колледжей Петербурга. Сотрудники уголовного розыска Курортного района задержали подозреваемых на следующий день после «налета» и передали их в следственные органы.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о краже. Парней пока отпустили под обязательство о явке. Похищенное у них частично забрали.

До этого в петербургском аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу парфюмерной воды из магазина беспошлинной торговли. Изучив камеры видеонаблюдения, оперативники установили, что кражу совершила 49-летняя россиянка, вылетавшая за рубеж. Женщина сняла антикражную бирку, после чего убрала флакон в сумку и покинула магазин — это зафиксировано на видео. Через некоторое время она вернулась и аналогичным образом украла еще две упаковки духов. После этого россиянка улетела в отпуск.

Ранее в Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника и сняла это на видео.

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