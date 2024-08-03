Режим ЧС ввели в одном районе Сахалинской области из-за непогоды

В Невельском районе Сахалинской области введен режим ЧС в связи с обильными осадками. Об этом сообщил мэр муниципального образования «Невельский ГО» Алексей Шабельник в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что есть многочисленные сели и оползни, подтопления жилых домов.

Жизнью и здоровью граждан ничего не угрожает, ведется расчистка главных магистралей для прохода спецтехники, отметил Шабельник.

В городе Невельск в результате схода грязекаменной смеси с выходом на частный дом произошло обрушение дома, пострадал один мужчина, всего эвакуированы девять человек, из них трое детей, в медицинской помощи они не нуждаются, сообщило региональное МЧС.

Сахалинские Telegram-каналы также сообщают о сходе селя на трассе Холмск — Невельск. Судя по фотографиям очевидцев, на месте работает спецтехника.

Накануне штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильных дождей.

Ранее ураган вырвал из земли дерево на территории детсада в Челябинске.