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Депутата задержали и оштрафовали за демонстрацию символики «Штабов Навального»

В Приморье депутата оштрафовали за демонстрацию символики «Штабов Навального»

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Shutterstock

Депутата Законодательного Собрания Приморского края Геннадия Шульгу задержали и оштрафовали по статье о демонстрации символики экстремистских организаций за видео на YouTube, опубликованное в 2021 году. Соответствующий рапорт опубликовал местный Telegram-канал ТОР.

В рапорте говорится, что в YouTube-канале NewsBox24 (Шульга с 2014 года является автором и руководителем компании) 20 января 2021 года было опубликовано видео под названием «Навальный бьет по Кремлю из СИЗО». В нем специалист Владивостокского государственного университета нашел изображение официальной символики движения «Штабы Навального» (организация запрещена в России). Депутата обвинили в демонстрации символики экстремистских организаций.

Первомайский районный суд Владивостока признал Шульгу виновным.

Депутат в Telegram-канале NewsBox24 сообщил, что последние два дня не выходил на связь, так как его задержали в связи с данным обвинением.

«В двух словах в четверг меня задержала полиция, а в пятницу весь день я был на суде, где получил штраф в 1000 рублей за демонстрацию экстремистской символики запрещенной организации», — написал он.

До этого на депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева составили протокол о пропаганде экстремизма.

Ранее москвича оштрафовали за нацистскую татуировку, которую он уже начал сводить.

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