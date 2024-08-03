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Вернувшийся из США Селезнев заявил, что его чуть не убили в американской тюрьме

Роман Селезнев заявил, что его сажали в карцер и чуть не убили в тюрьме в США

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Из личного архива

Роман Селезенев, освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Россией и Западом, рассказал в эфире «Первого канала», что его чуть не убили в США.

По словам мужчины, его изначально посадили в карцер, и было пару случаев, когда его чуть не убили.

Россиянин добавил, что условия в камерах в американской тюрьме были никуда не годными. Мужчину будили каждые два часа, просили отмечаться.

Селезенев признался, что до сих пор не верит в свое освобождение, — боится проснуться ото сна и снова оказаться в камере.

Романа Селезнева задержали в 2014 году спецслужбы США на Мальдивах. В 2016 году его приговорили к 27 годам заключения в США за киберпреступления.

1 июля в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Норвегия, Польша, Словения, Россия и Белоруссия). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. В аэропорту Внуково-2 их лично встретил президент РФ Владимир Путин.

Ранее депутат Селезнев рассказал, что его сына постоянно морально унижали в тюрьме в США.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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