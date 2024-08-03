Двоих детей доставили в больницу после ДТП с уснувшим водителем

Легковой автомобиль съехал в кювет возле деревни Ермошкино в Вурнарском муниципальном округе Чувашии, в результате в больницу доставлены три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Отмечается, что водитель машины «Датсун» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В машине находились двое детей — 10 и 11 лет. После аварии их доставили в больницу на обследование, видимых травм не наблюдалось.

Также в машине находилась женщина 1973 года рождения, она не пострадала. В больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» доставили 57-летнего водителя. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем из-за переутомления (ехали из Волгограда в Чебоксары).

Накануне в Якутии произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса. Инцидент произошел на 768-м километре трассы «Лена». По версии правоохранителей, микроавтобус врезался в грузовик, который в этот момент находился на обочине. О причинах произошедшего неизвестно.

1 августа произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика на трассе Аксай — Большой Лог — Новочеркасск в Ростовской области. Пострадали восемь человек.

Ранее назвали психологический фактор, повышающий риск ДТП.