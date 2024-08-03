Мале и Сочи возглавили список самых «семейных» направлений для путешествий

В последние годы российские туристы активно исследуют как зарубежные, так и местные направления, и путешествуют как с семьями, так и в одиночку. Пресс-служба сервиса по поиску и покупке авиа и ж/д билетов Купибилет поделилась с «Газетой.Ru» тенденциями в выборе маршрутов для одиночных поездок и семейных путешествий.

Так, для семейных поездок россияне чаще всего выбирают комфортные и безопасные курорты с развитой инфраструктурой для детей. В списке самых популярных семейных зарубежных маршрутов оказались: Мале, Пхукет, Хургада, Бангкок, Коломбо, Батуми, Абу-Даби, Дубай, Анталья, Шымкент.

Для одиночных путешествий россияне предпочитают города, предлагающие богатую культурную программу и возможности для самостоятельного исследования: Стамбул, Ереван, Дубай, Минск, Алматы, Тбилиси, Анталья, Астана, Ташкент, Баку.

Внутри страны семейные путешествия также пользуются популярностью. Вот наиболее востребованные из них: Сочи, Калининград, Владивосток, Махачкала, Горно-Алтайск, Минводы, Магас, Южно-Сахалинск, Ставрополь, Красноярск.

Для одиночных путешествий по России россияне выбирают следующие направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минводы, Самара, Махачкала, Екатеринбург, Казань, Уфа.

Таким образом, россияне, планируя свои путешествия, учитывают не только культурные и природные особенности направлений, но и свои личные предпочтения и формат поездки. Независимо от выбора, каждый турист находит свое идеальное место для отдыха.

«Мы наблюдаем, что россияне все чаще выбирают семейные курорты с развитой инфраструктурой и безопасными условиями для отдыха с детьми. В то же время одиночные путешественники стремятся к культурным и историческим городам, где можно исследовать новые места и познакомиться с местными традициями», — прокомментировала Екатерина Долгих, директор по маркетингу сервиса Купибилет.

Ранее выяснилось, что миллениалы тратят на путешествия больше зумеров.