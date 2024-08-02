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Украина упростила импорт товаров военного назначения

Минфин Украины: правительство упростило ввоз товаров военного назначения

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Mindaugas Kulbis/AP

Правительство Украины упростило импорт товаров военного назначения, расширив количество пунктов пропуска на границе для подобной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов страны.

«Сегодня, 2 августа, кабинет министров Украины принял постановление <...> для упрощения поставки военных товаров через таможенную границу Украины. Постановлением предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров», – говорится в сообщении. Там отмечается, что данное распоряжение будет действовать до окончания военного положения.

Как предполагают в Минфине, инициатива позволит товарам военного назначения от государств-союзников беспрепятственно поступать на территорию Украины. Кроме того, в ведомстве уверены, что данное решение сократит ситуации, связанные с блокировкой пунктов пропуска и позволит оптимизировать логистику.

По информации украинских СМИ, ранее товары военного назначения можно было ввозить на Украину только через девять автомобильных КПП и девять железнодорожных.

До этого сообщалось, что беспилотники вошли в топ-10 ввозимых на территорию Украины товаров. Страна импортировала почти столько же дронов, как и телефонов (в денежном измерении).

Ранее ЕС пригрозили серьезными последствиями из-за поставок оружия Украине.

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