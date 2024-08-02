Украина упростила импорт товаров военного назначения

Правительство Украины упростило импорт товаров военного назначения, расширив количество пунктов пропуска на границе для подобной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов страны.

«Сегодня, 2 августа, кабинет министров Украины принял постановление <...> для упрощения поставки военных товаров через таможенную границу Украины. Постановлением предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров», – говорится в сообщении. Там отмечается, что данное распоряжение будет действовать до окончания военного положения.

Как предполагают в Минфине, инициатива позволит товарам военного назначения от государств-союзников беспрепятственно поступать на территорию Украины. Кроме того, в ведомстве уверены, что данное решение сократит ситуации, связанные с блокировкой пунктов пропуска и позволит оптимизировать логистику.

По информации украинских СМИ, ранее товары военного назначения можно было ввозить на Украину только через девять автомобильных КПП и девять железнодорожных.

До этого сообщалось, что беспилотники вошли в топ-10 ввозимых на территорию Украины товаров. Страна импортировала почти столько же дронов, как и телефонов (в денежном измерении).

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