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В Тюмени завершились поиски девочки, которая сбежала из больницы пять дней назад

Школьницу, пропавшую пять дней назад в Тюмени, нашли живой

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В Тюмени нашли живой пропавшую пять дней назад девочку-подростка. Об этом сообщает 72.RU.

По данным источников издания, 29 июля 16-летняя Софья Парфенова пришла с мамой на плановый прием к врачу. Однако проходить осмотр она не захотела и, улучив удобный момент, покинула здание больницы.

После этого девочка перестала выходить с родными на связь, почти пят суток они не знали о ее местонахождении. Розыском школьницы занимались волонтеры и полицейские.

Сегодня поисково-спасательная операция завершилась: Софью обнаружили в одной из квартир на Широтной улице. О прочих подробностях побега не сообщается. Информацию о результатах поиска в полиции пока не подтверждали.

Ранее подросток-вундеркинд из Израиля тайно сбежал от родителей в Россию и пропал.

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