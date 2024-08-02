Эстония не откажет в виде на жительство украинцам без военного билета

Эстония не будет отказывать в виде на жительство (ВНЖ) украинским мужчинам с просроченным военным билетом и необновленными военно-учетными данными. Об этом в своем Telegram-канале сообщает портал Rus.ERR.

«Существует ошибочное мнение, что отсутствие этого документа (военного билета. — «Газета.Ru») автоматически означает отказ в выдаче ВНЖ. В департаменте подчеркивают, что это не так», — говорится в публикации.

Украинское издание «Страна.ua», в свою очередь, цитирует МВД Эстонии, где заявили, что «вид на жительство связан не с паспортом, а с человеком», и если у человека есть право жить в Эстонии, то «продлевать свой вид на жительство можно».

Разъяснения потребовались в связи с тем, что местный департамент полиции и погранохраны в этом году стал чаще запрашивать у граждан Украины, желающих получить или продлить вид на жительство в Эстонии, военный билет. Это сформировало у украинцев мнение о невозможности получения вида на жительства без актуального и оформленного по всем правилам военного билета.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Обновление своих военно-учетных данных для граждан Украины обязательно, но из-за нежелания быть мобилизованным многие этого не делают.

Ранее сообщалось, что глава Эстонской православной церкви митрополит Евгений покинул Эстонию после отказа в продлении вида на жительство.