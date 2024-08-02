Россиянин жестоко избил сожительницу и получил уголовный срок

Житель Нижнекамска жестоко избил сожительницу и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Татарстан.

Инцидент произошел 4 мая в одной из квартир дома на Корабельной улице: 37-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей, после чего набросился на нее. Женщина получила несколько ударов ногой по лицу и телу. Медики диагностировали ей перелом большеберцовой кости.

В ходе заседания суда нижнекамец признал вину. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

До этого житель Бобруйска в приступе ревности ударил сожительницу более 60 раз и оставил на холоде. Женщина выжила и обратилась за помощью к врачам и правоохранителям.

Ранее жительница Сызрани простила сожителя, избившего ее трехлитровой банкой по голове.