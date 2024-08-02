Петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась почти 8 млн рублей

В Петербурге пожилая женщина доверилась мошенникам и лишилась накоплений. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, неизвестные беспокоили пенсионерку звонками около полутора месяцев. Злоумышленники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и Центрального банка и убедили петербурженку переводить свои накопления на «безопасные счета», чтобы якобы сохранить деньги.

Последовав инструкциям мошенников, пожилая женщина перевела на их счета почти 8 млн рублей. Когда петербурженка поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого россиянка продала участок и слетала в Москву, чтобы отдать аферистам 12 млн рублей. Это произошло после того, как пожилая женщина играла в игру на телефоне и заметила рекламу о дополнительном доходе.

Ранее россиянин пытался взыскать 116 млн несуществующих долгов и стал фигурантом дела.