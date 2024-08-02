Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась почти 8 млн рублей

78.ru: в Петербурге мошенники обманули пенсионерку почти на 8 млн рублей

close
100%
Depositphotos

В Петербурге пожилая женщина доверилась мошенникам и лишилась накоплений. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, неизвестные беспокоили пенсионерку звонками около полутора месяцев. Злоумышленники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и Центрального банка и убедили петербурженку переводить свои накопления на «безопасные счета», чтобы якобы сохранить деньги.

Последовав инструкциям мошенников, пожилая женщина перевела на их счета почти 8 млн рублей. Когда петербурженка поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого россиянка продала участок и слетала в Москву, чтобы отдать аферистам 12 млн рублей. Это произошло после того, как пожилая женщина играла в игру на телефоне и заметила рекламу о дополнительном доходе.

Ранее россиянин пытался взыскать 116 млн несуществующих долгов и стал фигурантом дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами