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Два повара из Китая оказались в тюрьме за добавление в еду препаратов от диареи

Asia One: в Китае 2 повара добавляли в еду лекарства от диареи и оказались в тюрьме

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Depositphotos

В Китае два повара оказались в тюрьме за добавление в свои блюда противодиарейных препаратов, пишет Oddity Central. По их словам, они делали это, чтобы несвежие продукты не вызывали расстройство желудка у людей.

Как пишут СМИ, два повара, работавшие в местном гостиничном ресторане, были приговорены к тюремному заключению сроком на два года. Кроме того, им придется выплатить штраф в размере $22 тыс. Их обвинили в приготовлении «токсичных блюд» с добавлением в них препаратов, которые используют при лечении диареи.

При обыске на кухне заведения полицейские нашли сотни упаковок с лекарствами. Арестованные повара объяснили, что таким образом хотели нейтрализовать действие просроченных продуктов, с которыми им приходится работать.

Ранее в соцсетях осудили повара, приготовившего крокодила на камеру.

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