Россиян предупредили о возможном росте цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты в России могут вырасти на фоне повышения стоимости топлива. Об этом «Парламентской газете» рассказал главный редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров.

При этом он уточнил, что дать точный прогноз, когда ожидать повышения цен, не получится, потому что крупные авиакомпании закупают топливо у нефтяников по долгосрочным контрактам. В них может быть прописана фиксированная цена или та, которая привязана к биржевым ценам. По словам эксперта, эффект от скачка цен на топливо стоит ждать только через несколько месяцев.

Гусаров также напомнил, что средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономкласса с начала 2024 года уже подскочила на 17%.

2 августа комитет Совета Федерации Российской Федерации по экономической политике рекомендовал правительству РФ сделать процедуру формирования тарифов на авиабилеты более прозрачной и ввести регулирование цен на авиабилеты. Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росстат в 2024 году ежемесячно фиксировали рост цен на авиабилеты от 9 до 22%. Часть из них — с ранним сроком приобретения — продается ниже себестоимости, в то время как билеты непосредственно перед вылетом — выше себестоимости.

Ранее россиянам рассказали, когда снизятся цены на авиабилеты.