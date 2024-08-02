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Сенаторы разрешили выплачивать деньгами остатки материнского капитала

Совфед одобрил закон о выплате до 10 тысяч рублей из остатков маткапитала

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Shutterstock

Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий выплату до 10 тыс. руб. из неистраченных остатков материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Так, владельцы материнского капитала смогут получить остаток неиспользованных средств. Однако его размер не должен превышать 10 тыс. руб.

Помимо этого, законопроект вносит поправки в закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Изменения подразумевают назначение прибавки в 1,2 тыс. руб. к выплатам для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет. Дополнительные средства начнут выплачивать с 1 января 2025 года. При этом для ее назначения не нужно подавать отдельного заявления.

8 июля президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» предложил выплачивать семьи неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тыс. руб. Глава государства отметил, что проблема с использованием оставшейся части маткапитала действительно есть.

Ранее было названо число российских семей, имеющих право на остаток маткапитала.

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