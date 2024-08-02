В Кремле анонсировали встречу Путина с Совбезом РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — рассказал Песков.

Подробностей повестки встречи приведено не было.

До этого российский лидер на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил дополнительные меры по обеспечению работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Кроме того, 28 июня Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ выразил беспокойство возможным размещением Соединенными Штатами Америки своих ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира. Глава государства также отметил, что РФ необходимо начать производство этого вида вооружений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пообещал обезопасить Донбасс.