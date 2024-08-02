Путин поздравил вдову Солженицына с днем рождения

Президент России Владимир Путин утром в пятницу, 2 августа, позвонил вдове писателя Александра Солженицына (1918-2008), Наталье Солженицыной, чтобы поздравить ее с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня утром президент по телефону звонил Наталье Дмитриевне Солженицыной, у нее был недавно день рождения», — отметил представитель Кремля.

Он отметил, что российский лидер традиционно дал самую высокую оценку работе, которую ведет Солженицына по популяризации культурного наследия писателя.

22 июля, в день рождения президента Фонда Солженицына Наталии Солженицыной на сайте Кремля опубликовал поздравительную телеграмму. В ней был отмечен вклад вдовы писателя в привлечение интереса к изучению истории и духовного наследия русской эмиграции. 29 июля Путин наградил Наталию Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры.

Ранее правнук Сталина обвинил Солженицына в уничтожении бюста вождя.