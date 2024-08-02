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В Нижнем Тагиле после взрыва из-под завалов достали живую домашнюю крысу

В Нижнем Тагиле во время разбора завалов нашли живую домашнюю крысу

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«Короче, Тагил»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Короче, Тагил»

Спасатели обнаружили живую домашнюю крысу под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче, Тагил».

Грызуна забрали к себе волонтеры в штаб. На данный момент животное ожидает своего хозяина вместе с добровольцами.

Помимо питомца также обнаружили кота сфинкса, но спасти его не удалось.

Помимо крысы, из-под завалов удалось вытащить черного кота. После инцидента он оказался под бетонной плитой, но спасатели смогли его извлечь. Животное передали волонтерам, которые ищут его владельцев.

Питомцы принадлежали жителям дома на Сибирской улице. Из-за взрыва бытового газа два подъезда здания обрушились, в результате некоторые тагильчане вместе с животными остались под завалами.

По последним данным, во время происшествия пострадали 20 человек, среди них девять несовершеннолетних. В следственном комитете возбудили уголовное дело.

Ранее суд запретил москвичу держать в своем жилье 30 кошек.

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