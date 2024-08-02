Песков объяснил решение Путина лично поздравить освобожденных россиян

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин редко ездит в аэропорты встречать кого -либо публично, он решил отдать дань уважения людям, которые служат своей стране. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это очень важно, это дань тем людям, которые служат своей стране», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что те заключенные, которых освободили из тюрем стран Запада, вернулись на Родину после сложных испытаний. Эту возможность они получили благодаря «напряженной работе многих людей», заключил представитель Кремля.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. Сообщалось, что в нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, а также Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию. В свою очередь еще трое — в США. О том, как шли переговоры перед историческим обменом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее семья американца, сидящего в РФ, высказала претензии к властям США.