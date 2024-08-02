Правительство выделит более 1,3 млрд рублей на развитие соцобъектов на Дальнем Востоке

Правительство РФ направит более 1,3 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. Об этом говорится на сайте кабмина.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Благодаря федеральному финансированию за последние шесть лет в регионах ДФО были построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что выплаты предназначены для Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.

До этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала не исключать создание нового федерального округа Донбасса и Новороссии.

В конце июля президент РФ Владимир Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах.

Ранее Путин назвал число построенных домов в новых регионах России.