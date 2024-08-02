Стало известно, сколько российских детей получают допобразование

Более половины (60%) российских детей в возрасте до 16 лет получают дополнительное образование, каждый пятый — учится в сфере IT. Это показало исследование аналитиков школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру», передает проект «Сноб».

Среди других популярных направлений — спортивные секции (39%), изучение иностранных языков (35%), занятия с репетиторами в очном (25%) или онлайн (23%) формате. При этом 67% родителей считают, что IT-сфера может открыть множество возможностей для ребенка. Еще 53% уверены, что это поможет ему развить логику, мышление и креативность, 45% — получить высшее образование в IT.

Согласно исследованию, 40% взрослых следят за тем, сколько стоит дополнительное образование у детей. 45% из них согласны тратить на это 10 тыс. рублей в месяц, 25% — 10-15 тыс., 12% — 15–20 тыс.

Минфин России до этого сообщал, что россияне смогут накопить более 2 млн рублей на образование ребенка, если вскоре после его рождения откроют детский счет в программе долгосрочных сбережений (ПДС) с ежемесячным взносом в 3 тыс. рублей.

Ранее эксперты рассказали, как меняется подход к образованию в IT.