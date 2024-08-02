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Освобожденные в РФ американцы вернулись в США

Освобожденные по обмену американцы вернулись в США, где их встретил Байден

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Manuel Balce Ceneta/AP

Группа американских граждан, освобожденных в результате обмена, прибыла в США на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где их встречает американский президент Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что на авиабазе около 23:40 (6:45 мск) приземлились Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева.

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«Газета.Ru»

Помимо главы государства, их также встречают вице-президент Камала Харрис, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и другие чиновники, говорится в публикации.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц выступил в аэропорту Кельна, куда прилетел самолет с российскими политзаключенными и гражданами Германии.

Президент России Владимир Путин поздравил освобожденных из тюрем стран Запада россиян с возвращением на родину.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей. Политолог Сергей Марков обратил внимание на связь рекордного обмена с плохими отношениями с Западом.

Ранее арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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