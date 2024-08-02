Еще одного человека спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

В пресс-службе МЧС Российской Федерации общее число спасенных из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле достигло 15. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты спасли из-под завалов мужчину. Поиски людей продолжаются, добавили в МЧС.

До этого министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что медики оказывают помощь десяти пострадавшим при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле.

По его словам, в Екатеринбург благодаря санитарной авиации доставили на экстренное лечение четырех пострадавших, из них трое — дети. При этом, как уточнил Мурашко, на месте продолжают работать реаниматологи, пока продолжается разбор завалов.

До этого стало известно, что под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Здание находится на улице Сибирской.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.