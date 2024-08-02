Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей.

«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. Итого погибло три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

На данный момент из-под завалов смогли спасти 14 человек — в том числе восемь детей. Известно, что под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 15 человек.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медики оказывают помощь десяти пострадавшим при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Здание находится на улице Сибирской.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.