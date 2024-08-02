На Украине резко ответили мэру Одессы на слова про обнуление города

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одессе не место улицам, названным в честь людей, которые воспевали СССР. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По его словам, в существующих реалиях в городе не место улицам в честь людей, которые «получали медали из рук Путина», сотрудничали с КГБ или воспевали Советский Союз.

Кипер добавил, что Одесса есть и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали украинцы.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале выступил против переименований связанных с Россией улиц города.

Накануне сообщалось, что украинские власти решили переименовать ряд улиц в Одессе, всего в списке 84 топонима, в том числе Думская площадь, улица Бабеля и бульвар Жванецкого. Отмечается, что улицу Пушкинскую переименуют в Итальянскую, Паустовского — в 28-й бригады, Армейскую — в Независимости, Бунина — в Нины Строкатой, Ильфа и Петрова — в улицу Семьи Глодан, бульвар Жванецкого — в бульвар Военно-морских сил.

Ранее в Одессе отказались переименовывать проспект Юрия Гагарина.