Автобусы с освобожденными россиянами покинули московский аэропорт

Автобусы с освобожденными в результате обмена российскими гражданами покинули московский аэропорт Внуково-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин поздравил освобожденных россиян с возвращением на родину. Он также добавил, что они будут представлены к государственным наградам.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что состоявшийся между Россией и западными странами обмен заключенными стал «битвой самообладаний».

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. В рамках него в Анкару прибыли два самолета из РФ.

Москва получила восемь россиян, Берлин — 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно, и осужденные в Словении Артем и Анна Дульцевы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.