Стало известно, как россияне чаще всего используют нейросети

На вершине популярности среди функций нейросетей у россиян оказалась генерация изображений, которой пользуются 47,3% опрошенных. В условиях информационного перенасыщения и меняющегося потребительского поведения креаторы нуждаются в визуальном контенте, способном мгновенно захватить внимание аудитории. Нейросети становятся незаменимыми помощниками, создавая яркие и запоминающиеся визуальные образы, которые привлекают пользователей, говорится в исследовании FABULA AI, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Вторую строчку рейтинга занимает генерация текстового контента (27,6%). Создание статей, сценариев, рекламных текстов и других литературных форм с помощью ИИ позволяет креаторам и предпринимателям автоматизировать рутинные задачи и сосредоточиться на стратегическом развитии своих проектов. Кроме того, сервисы типа ChatGPT предлагают решения не только для рабочих задач, но и для личных вопросов (например, у нейросети можно спросить совета по поводу отношений с партнером или написать поздравление для друга), что также активно используется пользователями.

Редактирование изображений востребовано у 25,8% респондентов. Нейросетевые инструменты помогают улучшать качество фотографий, добавлять эффекты, изменять фон и даже восстанавливать старые снимки. Это полезно как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся порадовать близких или увеличить охваты в своих социальных сетях.

Инструменты поиска и виртуальные помощники пользуются спросом у 11,1% участников исследования. Эти новые технологии не только помогают быстро находить информацию и организовывать рабочий процесс, но и выполнять повседневные задачи, такие как поиск рецептов или поиск ответа на вопрос от ребенка в возрасте «почемучки», существенно экономя время в сравнении с традиционными инструментами поиска.

Создание текстовых расшифровок (8%) и озвучка текстов (7,9%) активно используются для создания субтитров, перевода аудиоконтента в текст и озвучивания различных материалов. Эти функции особенно ценны для блогеров и производителей медийного контента.

Генерация музыки (7,9%) открывает новые горизонты для музыкантов и продюсеров, предоставляя возможности для создания оригинальных композиций и звуковых эффектов. Нейросети помогают в поиске вдохновения и создании уникальных треков, расширяя границы музыкальной индустрии в целом.

Написание кода с помощью нейросетей (5,4%) ускоряет процесс программирования, помогает находить ошибки и оптимизировать алгоритмы. Этот инструмент становится все более популярным среди разработчиков и специалистов в области IT.

«Опрос FABULA AI подчеркивает важность и растущую популярность нейросетевых технологий в различных творческих и профессиональных сферах. Российские креаторы активно используют возможности искусственного интеллекта для повышения своей продуктивности и креативности, что свидетельствует о значительном потенциале развития этих технологий и их влиянии на будущее креативных индустрий», — прокомментировал Родион Кадыров, директор по продукту FABULA AI.

Ранее выяснилось, что один запрос ChatGPT потребляет в 10 раз больше энергии, чем поисковый запрос Google.