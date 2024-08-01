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Российскому подростку грозит реальный срок за похищение человека и вымогательство

В Воронежской области юношу будут судить за похищение человека и вымогательство

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Подростка из Воронежской области обвинили в похищении человека, вымогательстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Уголовное дело на несовершеннолетнего жителя города Бутурлиновка возбудили после того, как в августе прошлого года он напал на улице на незнакомого мужчину и ударил его по лицу из хулиганских побуждений.

Уже через несколько дней он и двое его взрослых приятелей вывезли общего знакомого в безлюдное место и жестоко избили ногами, руками и металлической трубой. Злоумышленники требовали у пострадавшего деньги, и тот согласился передать им нужную им сумму, а когда добрался до своего товарища, который якобы был готов отдать вымогателям наличные, смог укрыться от нападавших в его квартире.

Затем подростком, имевшим отношение к двум налетам, заинтересовались следователи. Причастность юноши к преступлениям была доказана показаниями очевидцев и заключениями судебных экспертиз. В ближайшее время его дело рассмотрит суд, фигуранту грозит до 12 лет колонии.

Ранее в Приморье подростки избили мужчину и сняли нападение на камеру.

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