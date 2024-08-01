Самолет с россиянами прибыл из Анкары в Москву после обмена

Самолет летного отряда «Россия» с россиянами, освобожденными в ходе состоявшегося в Анкаре обмена заключенными, прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов приехали в аэропорт Внуково, где приземлился борт.

Российский лидер встретил вернувшихся россиян у трапа самолета.

До этого стало известно, что в РФ возвратились восемь находившихся в заключении странах Запада. Это Вадим Соколов (Красиков), которого приговорили к пожизненному заключению в Германии, узник американской тюрьмы Владислав Клюшин. Также среди обменянных российских граждан: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. ФСБ опубликовала третье видео обмена заключенными в аэропорту Анкары.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ.

Ранее адвокат Уилана признался, что не верит в обмен своего подзащитного.