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В Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

ГИБДД: 8 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области

Авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла на трассе Аксай — Большой Лог — Новочеркасск в Ростовской области. Пострадали восемь человек, сообщает ростовская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

По данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля МАЗ набрал скорость и потерял управление над транспортным средством, допустив его опрокидывание и столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, который от удара съехал в кювет.

«Восемь человек обратились за медицинской помощью, пятеро из которых госпитализированы», — отмечается в сообщении.

29 июля поезд с пассажирами, следовавший по маршруту КазаньАдлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после столкновения на железнодорожном переезде с грузовым автомобилем «КамАЗ». Девять вагонов сошли с путей. Пострадали более 100 человек. Водитель грузовика Асламбек Усматов получил множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. «КамАЗ», которым управлял мужчина, в результате удара с поездом разорвало пополам. В РЖД заявили, что Усматов проехал на ж/д переезд на красный свет.

Ранее микроавтобус въехал в супермаркет на севере Москвы.

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