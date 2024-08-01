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Педофил назначил встречу 16-летней знакомой из интернета и изнасиловал ее

В Германии судимый за педофилию мужчина надругался над девочкой в своей машине

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Pexels

В Германии 16-летняя девочка согласилась на встречу со знакомым из интернета и пострадала от сексуального насилия, сообщает Bild.

Недавно школьница познакомилась в социальной сети с 26-летним мужчиной и договорилась встретиться с ним 24 июля в Дрезденской пустоши — большом лесу в черте города. Она села в машину к новому знакомому, и злоумышленник достал нож. Он приставил клинок к горлу юной пассажирки и изнасиловал ее, угрожая воспользоваться оружием.

Подозреваемый был арестован на следующий день благодаря детальному описанию, оставленному его жертвой. Оказалось, что мужчина был судим за насилие над детьми и на момент совершения преступления еще находился под судебным надзором.

Известно, что в мае 2020 года его приговорили в Штутгарте к трем годам лишения свободы за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних. До этого он был осужден за мошенничество и нарушения правил дорожного движения. Расследование последнего инцидента с участием мужчины продолжается.

Ранее в Екатеринбурге прохожий спас девушку, которую попытались изнасиловать в парке.

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