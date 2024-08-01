Песков раскрыл надежный метод борьбы с профессиональным выгоранием

Учеба — лучшее средство для борьбы с профессиональным выгоранием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью kp.ru.

Представитель Кремля напомнил, что мир идет вперед семимильными шагами, что требует постоянного повышения квалификации сотрудников разных сфер.

«Это нужно все учить, всем этим нужно овладевать», — сказал Песков, отметив, что лень порой побеждает.

Все рассказы о нехватке времени он счел отговорками и обратил внимание, что «выучиться и работать» на одном месте сегодня уже не получится.

До этого Песков прокомментировал слова Путина о «пурге». Он признался, что с президентом работа идет на максимуме, с высочайшим качеством, поэтому «хвалить здесь нечего». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в службе, которую он возглавляет, трудится огромный коллектив «не жалея живота своего».

Ранее Песков признался, что стал дедушкой.