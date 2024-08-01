Появилось видео посадки в самолет обменянных из России граждан

ФСБ опубликовала видеозапись посадки на борт самолета в Москве американского морпеха Пола Уилана, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также приговоренного к высшей мере наказания в Белоруссии немца Рико Кригера.

На кадрах видно, как правоохранители выводят Гершковича, Уилана и Кригера из автобуса и сажают в самолет Специального летного отряда «Россия».

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании лиц, которые были обменяны в аэропорту Анкары с российской стороны. На сайте Кремля отмечается, что решение о помиловании было принято ради возвращения граждан РФ, которые находились в местах лишения свободы на территории иностранных государств.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Ранее в Госдуме заявили, что обмен заключенными может «открыть новую страницу для всего мира».