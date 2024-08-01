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Политолог отметила темпы экономического развития Мордовии

Политолог Линдигрин: Мордовия наращивает экономический и промышленный потенциал

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Мордовия — многолетний дотационный регион, однако сегодня республика достаточно быстро наращивает экономический и промышленный потенциал. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с главой региона Артемом Здуновым заявила генеральный директор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

По ее словам, ключевыми отраслями Мордовии являются тяжелое машиностроение, вагоностроение, электротехника, сельское хозяйство и новые инновационные производства, в частности, фармацевтика.

«Открыто новое биотехнологическое предприятие, где разрабатывают субстанции для производства антибиотиков и противовирусных препаратов. В планах создать федеральный биотехнологический центр. В регионе создается первая особая экономическая зона на территории самого крупного светотехнического предприятия в Советском Союзе — завода «Светотехника», — сказала она.

Политолог считает, что это может существенно обновить промышленный потенциал, с учетом того, что в ОЭЗ будет производиться и радиоэлектроника, вплоть до радионавигационного оборудования и радиолокации.

При этом она отметила, что в ходе встречи президент уделил особое внимание повышению качества жизни людей.

«Развитие региона всегда должно отражаться на благополучии его жителей. И требование Президента к главам регионов постоянно работать над повышением качества медицины, детского отдыха, образования также традиционно как и сами встречи», — сказала она.

Также Линдигрин отметила работу кадровой политики Путина и его ставки на молодых управленцев. Она напомнила, что Здунов является выпускником первого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

«Он успел поработать на руководящих должностях в нескольких крупных регионах, а 18 ноября 2020 года назначен на должность врио главы Мордовии. И Здунов показывает эффективную работу», — добавила эксперт.

Политолог подчеркнула, что в команде президента находятся опытные, профессиональные управленцы, которые проявляют себя в непростые времена и показывают, что могут решать важные задачи как для регионов, так и для всей страны.

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