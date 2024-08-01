Стало известно, смотрел ли Путин открытие Олимпиады в Париже

Президент РФ Владимир Путин не смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в интервью радио KP.RU.

«Не думаю, нет, да и слава богу», — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос.

По его словам, церемония была красивой по режиссуре, однако все испортили «ужасающие эксцессы».

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

27 июля основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц назвал открытие Олимпийских игр в Париже «закрытием человечества».

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр состоялась в пятницу, 26 июля, на Сене. Фото с открытия можно увидеть в галерее «Газета.Ru».

Ранее во Франции назвали искусством церемонию открытия Олимпиады.