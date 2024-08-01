Песков рассказал о контактах Путина с военными в зоне СВО

Президент России Владимир Путин с начала спецоперации на ежедневной основе проводит исчерпывающие контакты с военными, эта многочасовая работа идет не на камеру. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью kp.ru.

«C начала СВО в его (Путина. — «Газета.Ru») ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты, исчерпывающие по ежедневному содержанию контакты с военными», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что российский лидер часто звонит командирам и рядовым военным «не для картинки». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что каждый разговор имеет сугубо прикладной характер.

В январе сообщалось, что Путин после посещения госпиталя им. Вишневского в Ново-Огарево провел еще одну встречу с участниками спецоперации на Украине. Тогда российский лидер поздравил военнослужащих с Новым годом с бокалом шампанского и пригласил на обед.

Ранее Путин отметил заслуги врачей, работающих в зоне СВО.