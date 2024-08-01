Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о контактах Путина с военными в зоне СВО

Песков: Путин с начала СВО ежедневно проводит исчерпывающие контакты с военными

close
100%
Пресс-служба президента РФ/Reuters

Президент России Владимир Путин с начала спецоперации на ежедневной основе проводит исчерпывающие контакты с военными, эта многочасовая работа идет не на камеру. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью kp.ru.

«C начала СВО в его (Путина. — «Газета.Ru») ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты, исчерпывающие по ежедневному содержанию контакты с военными», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что российский лидер часто звонит командирам и рядовым военным «не для картинки». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что каждый разговор имеет сугубо прикладной характер.

В январе сообщалось, что Путин после посещения госпиталя им. Вишневского в Ново-Огарево провел еще одну встречу с участниками спецоперации на Украине. Тогда российский лидер поздравил военнослужащих с Новым годом с бокалом шампанского и пригласил на обед.

Ранее Путин отметил заслуги врачей, работающих в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами