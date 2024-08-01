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В Татарстане выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор: в Татарстане выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Три новых случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, всего число заболевших выросло до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, передает ТАСС.

«На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы девять случаев лихорадки Западного Нила», — заявил собеседник агентства.

Как сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ), в клинике в настоящее время находятся пять пациентов, у которых выявили это заболевание. Все получают лечение в профильном отделении. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Остальные пациенты были выписаны в связи с выздоровлением.

Лихорадка Западного Нила распространяется в странах с жарким климатом, эндемичными по этой инфекции считаются и южные регионы России. Однако из-за потепления климата вирус встречается как в Центральной части России, так и в Поволжье.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что лихорадка Западного Нила — это острое инфекционное вирусное заболевание. Способ передачи — через укусы комаров и клещей. Эксперт подчеркнула, что болезнь проходит бессимптомно или с симптомами гриппа.

Ранее россиянам рассказали об особенностях лихорадки Западного Нила.

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