Хинштейн ответил на вопрос о цитировании незарегистрированных в РКН каналов

Закон о верификации каналов и страниц в соцсетях, количество подписчиков которых превышает 10 тысяч, не запрещает их цитирование. Об этом сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

«Закон не вводит запрет на цитирование, в этом смысле я не вижу рисков», — заверил он на пресс-конференции.

До этого Госдума приняла закон, согласно которому при отсутствии верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Согласно новым правилам, блогеров обяжут подавать информацию о себе в Роскомнадзор.

В июле в РФ приняли закон об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров. Теперь отягчающим обстоятельством будут считать показ совершения умышленного преступления в социальных сетях. Всего в соответствующий список попали 10 видов правонарушений.

Ранее в России зафиксировали сбой в работе YouTube.