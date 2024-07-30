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Владельцы публичных каналов в мессенджерах теперь должны сообщать сведения о себе в РКН

ГД обязала владельцев публичных каналов в мессенджерах сообщать сведения в РКН

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Depositphotos

Госдума РФ приняла поправки, которые обязывают владельцев публичных каналов в мессенджерах с более чем 10 000 подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поправки к законопроекту направлены на защиту граждан РФ от преступлений, связанных с использованием мобильной связи.

Согласно поправкам, владельцы персональных страниц в соцсетях, у которых больше 10 тысяч подписчиков, должны направлять в РКН сведения, которые позволяют их идентифицировать.

Роскомнадзор будет вести перечень подобных страниц и каналов. Те владельцы, кто не попадет в перечень, не смогут размещать на своих ресурсах рекламу и предложения по их финансированию. Также информацию из таких публичных каналов будет запрещено репостить.

До этого Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, содержащий поправку о введении лимита на число SIM-карт, которые можно будет оформить на одного гражданина России.

Ранее Госдума приняла закон о прибавке к пенсии.

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