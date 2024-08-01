В Кремле рассказали, пойдет ли Путин в отпуск в августе

Президента России Владимира Путина ждет напряженный график в августе, отпуска не предвидится. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Пока в августе никаких окон у президента не просматривается, там все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график», — рассказал представитель Кремля.

Песков отметил, что публичная деятельность главы государства является лишь «верхушкой айсберга», поскольку основная работа «ведется ежесуточно без выходных».

Пресс-секретарь напомнил, что Путин выполняет функции Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президентские обязанности, а также взаимодействие с правительством страны по экономическим делам. Поэтому «пока никаких окон у него не просматривается», заключил Песков.

Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Тогда он отдыхал в сибирской тайге, где поймал щуку. Как рассказывал Песков, из нее сварили уху. Во время поездки глава государства повстречал маралов — представителей подвида благородного оленя.

Ранее Путин рассказал, как собирался отдохнуть с ружьем на островах в Приморье.