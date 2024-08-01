Для адвоката Новикова и еще двух россиян запросили арест за вступление в ВСУ

Следствие попросило арестовать бывшего адвоката Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иностранным агентом) и бывшего служащего ГРУ Александра Дубинина по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины. Соответствующая информация появилась в картотеке Лефортовского суда Москвы.

Согласно делу Новикова, ему предъявлены обвинения по статье о госизмене. По данным следствия, после начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины игрок в «Что? Где? Когда?» записался в территориальную оборону Киева.

В деле Волобуева также указано, что он обвиняется по статье о госизмене. Следствие считает, что он принимает участие в боевых действиях в составе украинского «Иностранного легиона».

Дубинин, согласно делу, присоединился к «Русскому добровольческому корпусу» (признан в РФ террористической организацией). В 2014 году его задержали на Украине за шпионаж. Бывшего служащего ГРУ приговорили к 13 годам колонии, но отпустили досрочно. Его обвиняют в госизмене.

В июле ФСБ сообщала, что жителя Амурской области задержали по обвинению в государственной измене за финансовую поддержку ВСУ.

Ранее жителю Алтайского края вынесли приговор за покушение на госизмену и теракт.